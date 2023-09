Das Wetter in Bayern: am Abend freundlich, in Franken einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: am Abend im Süden überwiegend sonnig, in Franken einzelne Schauer. In der Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 14 und 10 Grad. Und so wird das Wetter in den kommenden Tagen: Morgen bleibt es trocken, teilweise auch länger sonnig bei nur noch 18 bis 22 Grad. Ab Sonntag wieder viel Sonne und sommerlich warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 17:00 Uhr