Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich. In der Nacht örtlich etwas Regen.

Berlin: Die Verfassungsklage der bayerischen Staatsregierung gegen die Erbschaftssteuer stößt auf Kritik. Die "Bürgerbewegung Finanzwende" wirft Söder vor, für Milliardäre zu kämpfen. Leidtragende seien am Ende alle Steuerzahlenden, die Steuerprivilegien für Superreiche mitzahlen müssten. Laut dem "Netzwerk Steuergerechtigkeit" erben in einer Generation nur fünf Prozent der Menschen in Bayern so viel, dass sie diese Steuer bezahlen müssten. Das Famillienheim und - Zitat - "Omas Häuschen" seien nicht betroffen. Auch ein selbst bewohntes Familienheim sei von der Erbschaftssteuer ausgenommen. Wie heute bekannt wurde, hat die Staatsregierung am Freitag in Karlsruhe Klage gegen das Erbschaftssteuergesetz eingereicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2023 17:00 Uhr