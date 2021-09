Das Wetter in Bayern: am Abend freundlich, in der Nacht klar und kühl

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband lehnt eine Impfauskunftspflicht an Schulen ab, wie sie die Bundesregierung während der Corona-Pandemie plant. Verbandspräsident Meidinger hat der Funke Mediengruppe gesagt, ein derart tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen sei auch im Schulbereich nicht gerechtfertig. Stattdessen solle die 3G-Regel konsequent angewandt werden - und zwar für Schüler und Lehrkräfte gleichermaßen. Nach Meidingers Ansicht soll es den Betroffenen selbst überlassen bleiben, ob sie einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder sich täglich testen lassen. Das Bundeskabinett hatte sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber zeitlich begrenzt bei einzelnen Berufsgruppen den Covid-19-Impfstatus abfragen dürfen. Darunter fallen neben Pflegepersonal auch die Beschäftigten von Kitas und Schulen.

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat vor den Folgen des nachlassenden Impftempos gewarnt. Die Impfquote sei zu niedrig, um eine Überlastung des Gesundheitswesens im Herbst zu verhindern, sagte Spahn. Nach seinen Angaben sind in Deutschland derzeit 61,2 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das ist im internationalen Vergleich ein mittelmäßiger Wert. Sowohl Spahn als auch Unions-Kanzlerkandidat Laschet kritisierten den SPD-Kandidaten Scholz, weil er die Geimpften als "Versuchskaninchen" bezeichnet hatte. So eine Wortwahl sei eine Steilvorlage für die, die mit Halb- und Unwahrheiten Vertrauen untergraben wollten, schrieb Spahn. Laschet sprach von einer unverantwortlichen Äußerung des SPD-Politikers und verwies darauf, dass die Corona-Impfstoffe vor der Zulassung sorgsam untersucht worden seien.

Berlin: Mehrere tausend Menschen haben in der Bundeshauptstadt für eine solidarische Gesellschaft demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf einen oberen vierstelligen Bereich, die Veranstalter vom Bündnis "Unteilbar" sprachen von rund 30.000 Menschen. Eine Polizeisprecherin sagte, überwiegend seien die Hygieneregeln eingehalten und Masken getragen worden. Zu der Demonstration aufgerufen hatten mehr als 350 Organisationen. Dazu gehören der Deutsche Gewerkschaftsbund, Amnesty International und Fridays for Future. Als Ziel nannten sie eine Umverteilung von oben nach unten. Diejenigen, die Reichtum angehäuft hätten, müssten die Kosten der Krise tragen.

Magdeburg: Die SPD in Sachsen-Anhalt hat sich für die geplante Koalition mit CDU und FDP ausgesprochen. Nach Angaben der Landesvorsitzenden stimmten bei einem Mitgliedervotum mehr als 63 Prozent dem Bündnis unter der Führung von CDU-Ministerpräsident Haseloff zu, knapp 37 Prozent lehnten es ab. Sachsen-Anhalts SPD-Chef Schmidt sprach von einem "starken Signal". Die Abstimmung bei der SPD galt als größte Hürde für die Koalition. Das Mitgliedervotum bei der CDU läuft noch bis zum 7. September, die FDP entscheidet am 10. September auf einem Landesparteitag.

Kabul: Die Taliban haben die Bekanntgabe ihrer Regierung erneut verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AFP nach eigenen Angaben erfuhr, wollen die neuen Machthaber in Afghanistan auch heute kein Kabinett vorstellen. Grund für die Verzögerung könnte der anhaltende militärische Widerstand gegen die Islamisten im Pandschir-Tal unweit der Hauptstadt Kabul sein. Aus der Region werden neue Gefechte gemeldet. Das Pandschir-Tal war bereits in den 90er Jahren eine Hochburg des Widerstands gegen die Taliban, es fiel nie unter die Kontrolle der Islamisten. Um Afghanistan zu helfen, berief UN-Generalsekretär Guterres für den 13. September eine Geberkonferenz ein. Die internationale Gemeinschaft müsse zusammenstehen und das afghanische Volk unterstützen, mahnte Guterres.

Marseille: Die Weltnaturschutzorganisation stuft inzwischen mehr als 38.500 Tier- und Pflanzenarten als bedroht ein - so viele wie noch nie. Wie die Organisation bei ihrem Kongress in Marseille bekanntgegeben hat, hat sich zudem die Situation für einige bereits bedrohte Arten weiter verschärft. So gilt beispielsweise der in Indonesien beheimatete Komodowaran inzwischen als "stark gefährdet". Von der größten Echse der Welt gibt es schätzungsweise noch 6.000 Tiere. // Stopp: // Dagegen hat sich die Lage für die Thunfische verbessert. Nach Jahrzehnten mit Schutzmaßnahmen und Fischfangquoten gelten drei Arten inzwischen nicht mehr als gefährdet.

Rohrbach an der Ilm: Nach der Explosion in einer Doppelhaushälfte im Landkreis Pfaffenhofen ist die Identität der dort gefundenen Leiche geklärt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die 54-jährige Bewohnerin des Hauses. Das habe die Obduktion zweifelsfrei ergeben. Die Identität der zweiten Person, die kurz nach der Explosion in der Nähe bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, konnte dagegen noch nicht festgestellt werden. Es wird aber vermutet, dass es sich bei dem Toten um den 55-jährigen Ehemann der Frau handelt.

Tokio: Bei den Paralympics hat die deutsche Leichtathletin Lindy Ave über 400 Meter in Weltrekordzeit die Goldmedaille gewonnen. 100-Meter-Sieger Felix Streng holte über 200 Meter Silber hinter dem Costa Ricaner Sherman Isidro Guity Guity (*) . Zuvor hatte es im Kanusport schon zwei Medaillen für deutsche Athletinnen gegeben: Gold ging an Edina Müller, Bronze an Felicia Laberer. (*) Gi-ti Gi-ti

Das Wetter in Bayern: am Abend freundlich, in der Nacht klar und kühl