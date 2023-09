Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, in der Nacht klar, 16 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Abend ist es weiter freundlich, die Nacht wird überall klar und mit 16 bis 11 Grad eher kühl. Morgen nach etwas Frühnebel wieder Sonne. Ab dem späten Nachmittag in den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit teils gewittrigem Regen, bei Temperaturen von 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 17:00 Uhr