Das Wetter in Bayern: am Abend freundlich, in der Nacht klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, in der Nacht klar bei Tiefstwerten von 20 bis 14 Grad. Morgen bleibt es hochsommerlich, ab dem Nachmittag sind örtlich Gewitter möglich. Höchstwerte: 23 bis 31 Grad. Das Wochenende wird wechselhaft mit gewittrigen Schauern und teils ergiebigem Regen. Am Sonntag wird es frischer bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 16:45 Uhr