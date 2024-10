Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt mit etwas Regen, kurze klare Abschnitte am ehesten im Süden. In der Nacht nur noch am östlichen Alpenrand einzelne Schauer. Abkühlung auf 12 bis 4 Grad. Morgen nach Nebel teils freundlich, teils bewölkt und weitgehend trocken. Am Mittwoch und Donnerstag oft sonnig. Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 17:00 Uhr