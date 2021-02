Das Wetter in Bayern: Abkühlung und Schnee, Schneeregen oder gefrierender Regen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden anfangs noch trocken, im Verlauf von Norden her Eis- und Schneeregen, in höheren Lagen auch Schneefall. Höchstwerte bei 0 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: In der Nacht zum Montag teils kräftiger Schneefall, später trocken, aber deutlich kälter. Die Temperaturen bis Mittwoch: Höchstwerte plus 2, Tiefstwerte bis zu minus 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 06:00 Uhr