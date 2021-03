Das Wetter in Bayern: Abklingende Schauer, Tiefstwerte um null Grad.

Regierungschefs gewinnen - CDU verliert Landtagswahlen im Südwesten

Mainz: Die CDU hat bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg jeweils das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Nach der aktuellen ARD-Hochrechnung stehen die Christdemokraten in Rheinland-Pfalz demnach bei 26,8 Prozent. Dort hat Ministerpräsidentin Dreyer mit der SPD laut der Hochrechnung 35,7 Prozent der Wähler überzeugt. AfD, Grüne, FDP und auch die Freien Wähler ziehen in den Landtag in Mainz ein. Dreyers Ampel-Bündnis hat dort weiter eine Mehrheit. In Baden-Württemberg kann der grüne Ministerpräsident Kretschmann wohl wählen, mit wem er in den nächsten fünf Jahren koalieren will. Seine Grünen stehen in der aktuellen Hochrechnung bei 32,3 Prozent. Der bisherige Juniorpartner CDU liegt bei 23,5 Prozent. SPD und FDP, die wie die AfD ebenfalls in den Landtag einziehen, haben ihre Bereitschaft signalsiert, über eine Ampelkoalition zu sprechen. Kretschmann will mit ihnen, aber auch mit der CDU verhandeln. Mitten in der Pandemie haben sich im Südwesten viele Bürger entschlossen, ihre Stimme per Brief abzugeben. In Rheinland-Pfalz haben fast zwei Drittel der Wähler diese Option genutzt, in Baden-Württemberg war es etwa jeder Zweite.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 20:00 Uhr