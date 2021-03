Das Wetter in Bayern: Abklingende Schauer, Tiefstwerte um null Grad.

Kretschmann und Dreyer gewinnen laut Prognose ihre Landtagswahlen

Stuttgart: Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen von Ministerpräsident Kretschmann nach der ersten Prognose von Infratest Dimap vorne. Sie kommen demnach auf 31 Prozent. Die CDU käme auf 23,0, die SPD liegt aktuell bei 12,0 Prozent vor der AfD und der FDP die beide mit 11,5 Prozent der Stimmen rechnen können. Die Linke verpasst wohl den Einzug in den Landtag. Damit könnte Ministerpräsident Kretschmann seine Koalition mit der CDU fortsetzen, auch eine Regierung von Grünen, SPD und FDP wäre denkbar. Auch in Rheinland-Pfalz wurde heute ein neuer Landtag gewählt. In der Prognose führt dort die SPD von Ministerpräsidentin Dreyer mit 34,5 Prozent. Die CDU erreicht demnach 26,0 Prozent. Die AfD liegt aktuell bei 10,5 Prozent, vor den Grünen mit 8,5 und der FDP mit 6,5 Prozent. Den Freien Wählern könnte der Einzug in den Landtag gelingen - sie stehen in der Prognose bei 5,5 Prozent. Die Linke hingegen verpasst den Einzug ins Landesparlament in Mainz. Ministerpräsidentin Dreyer dürfte mit ihrer Ampelkoalition dort wieder eine Mehrheit der Sitze haben. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr sehr viele Menschen per Brief ihre Stimme abgegeben. Das führt dazu, dass genaue Prognosen in diesem Jahr komplizierter sind. Denn diese beruhen auf Befragungen vor den Wahllokalen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 18:00 Uhr