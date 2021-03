Das Wetter in Bayern: Abklingende Schauer, Tiefstwerte um null Grad.

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht allmählich abklingende Schauer, nur an den Alpen weiterhin Schnee und Schneeregen. Tiefstwerte plus 2 bis minus 1 Grad. Bis Mittwoch weiter unbeständig mit Schauern, Nachtwerte um den Gefrierpunkt, Höchst-Temperaturen 2 bis 8 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor großen Schneemengen und Schneeverwehungen in den Alpen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 17:00 Uhr