Das Wetter in Bayern: abflauender Wind, in der Nacht gebietsweise Regen

Herbststurm blockiert Bahnstrecken und Straßen

Berlin: Der erste Herbststurm des Jahres hat vor allem den Schienenverkehr beeinträchtigt. Das Sturmtief "Ignatz" fegte mit Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde über Deutschland. In Bayern waren Franken und der Bayerische Wald besonders betroffen. Umstürzende Bäume und Äste in den Oberleitungen blockierten viele Bahnstrecken. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden vorübergehend alle Züge gestoppt, jetzt läuft der Verkehr langsam wieder an. Auch in Bayern sind immer mehr gesperrte Strecken wieder befahrbar, es gibt aber noch erhebliche Verspätungen, die Waldbahn bleibt entgegen ersten Meldungen vorerst weiter gesperrt. Viele Städte rufen dazu auf, Parks und Grünanlagen noch zu meiden, bis alle Sturmschäden beseitigt sind. Tausende Helfer waren im Einsatz, um Dächer und Baugerüste zu sichern, Straßen und Bahnstrecken zu räumen. In Sachsen-Anhalt wurde ein Autofahrer schwer verletzt, als ein Baum auf sein Auto fiel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 18:00 Uhr