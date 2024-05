Das Wetter in Bayern: Abends zunehmend regnerisch mit teils schweren Gewittern

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht aufkommender Regen und teils auch Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Südbayern mit Sturmböen und Hagel. Tiefstwerte nachts 14 bis 8 Grad. Morgen und am Mittwoch teils freundlich, teils bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Tageshöchstwerte 16 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2024 19:15 Uhr