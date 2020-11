Das Wetter in Bayern: Abends und nachts klar, stellenweise Frost

RKI meldet Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Höchstwert an bestätigten Corona-Neuinfektionen gemeldet. Demnach wurden über 23.000 Ansteckungen innerhalb eines Tages erfasst. Im selben Zeitraum sind 130 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Um die Pandemie einzudämmen, gelten ab morgen neue Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Risikogebieten. Demnach müssen alle Rückkehrer für zehn Tage verpflichtend in Quarantäne. Das Auswärtige Amt hat zudem die Liste der Risikoländer erweitert, dazu gehört nun auch ganz Italien. Dort gelten seit gestern Abend strengere Corona-Beschränkungen, wie etwa eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Außerdem ist das Land in verschiedene Zonen unterteilt, in roten Regionen sollen die Bürgerinnen und Bürger auch tagsüber vorwiegend zuhause bleiben. Auch in Portugal und Griechenland haben die Regierungen Einschränkungen verkündet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 17:45 Uhr