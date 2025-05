Das Wetter in Bayern: Abends und nachts gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht gebietsweise Regen, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Morgen südlich der Donau noch Regen. Ansonsten im Tagesverlauf sonnige Abschnitte. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 19:00 Uhr