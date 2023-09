Das Wetter in Bayern: Abends sonnig, nachts klar

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend viel Sonnenschein. In der Nacht sternenklar und Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin durchwegs sonnig. In den Nächten Abkühlung auf 16 bis 11 Grad, tagsüber Erwärmung auf 26 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 17:00 Uhr