Das Wetter in Bayern: Abends meist klar, später vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Südosten noch klar, sonst vielerorts wolkig und in Unterfranken ist stellenweise Regen möglich. In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit vereinzeltem Regen. In Ostbayern besteht die Gefahr von Glatteis. Die Tiefstwerte: +4 bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist trocken, nur an den Alpen viel Sonnenschein. Am Donnerstag bewölkt und gebietsweise Regen. Am Freitag weitgehend trocken. Weiterhin recht mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 17:00 Uhr