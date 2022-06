Das Wetter in Bayern: Abends freundlich, nachts sternenklar, Tiefstwerte 11 bis 16 Grad.

Scholz will auf G7-Gipfel einen "Klimaclub" zustande bringen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will den G7-Gipfel dazu nutzen, um über ein gemeinsames Vorgehen bei der Energieversorgung zu sprechen. In seiner wöchentlichen Videobotschaft sagte er, es gehe um die aktuelle Krise und darum, den menschengemachten Klimawandel mit einer Abkehr von fossilen Energien aufzuhalten. Dafür wolle er einen "Klimaclub" zustandebringen, so Scholz' Vorstellung. Er bezog sich außerdem auf die gestiegenen Preise, insbesondere für Energie. Heizöl und Gas seien viel teurer als noch vor einem Jahr, so Scholz. Deswegen müsse sich Deutschland mit anderen Staaten absprechen, was zu tun sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2022 12:15 Uhr