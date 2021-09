Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit kurzen sonnigen Abschnitten und etwas Regen, vor allem in Alpennähe. Höchsttemperaturen zwischen 11 Grad im Hofer Land und 17 Grad am Bodensee. Tiefstwerte der Nacht um 7 Grad. Morgen trocken und nach örtlichem Nebel teils sonnig, teils bewölkt. Wärmer soll es erst am Donnerstag werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 13:00 Uhr