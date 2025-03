Das Wetter in Bayern: Ab Mittag immer mehr Sonne bei höchstens 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt oder trüb, in Oberfranken leichte Niederschläge. Später immer mehr Sonne bei Höchstwerten zwischen 2 und 8 Grad. In der Nacht klar. Es kühlt ab auf Werte zwischen minus 1 bis minus 7 Grad. Morgen und am Montag nach Frühnebeln verbreitet Sonne bei höchstens 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 11:00 Uhr