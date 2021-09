Das Wetter in Bayern: Ab dem Nachmittag bayernweit trocken

Klöckner gibt Führung der CDU in Rheinland-Pfalz ab

Mainz: Die bisherige rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundesagrarministerin Klöckner gibt den Landesvorsitzende der Christdemokraten in ihrem Bundesland ab. Klöckner teilte mit, sie werde bei den Vorstandswahlen der Union Ende November in Rheinland-Pfalz nicht wieder antreten. Die CDU-Politikerin hatte genau wie mehrere bundesweit bekannte Vertreter ihrer Partei bei der Bundestagswahl ihr Direktmandat gegen einen SPD-Kandidaten verloren. Wie Klöckner erging es unter anderem Verteidigungsminsterin Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftsminister Altmaier und dem Jungpolitiker Amthor, die nicht mehr über Direktmandat in den Bundestag einziehen, wohl aber über die Landeslisten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 06:15 Uhr