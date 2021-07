Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen. Später teils sonnig, teils bewölkt und nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen freundlich, mit viel Sonne in Südbayern, bei Werten bis 31 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Nur noch 18 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2021 12:00 Uhr