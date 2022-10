Das Wetter in Bayer: wechselhaft. 15 bis 18 Grad

Lauterbach plädiert für Maskenpflicht in Innenräumen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant eine neue Kampagne für weitere Corona-Impfungen. Bei einer Pressekonferenz sagte er, viele Über-60-Jährige hätten noch keine zweite Auffrischungsimpfung. Dabei zeigten einige Studien, dass die vierte Spritze das Sterberisiko in dieser Altersgruppe im Vergleich zu Dreimal-Geimpften um 90 Prozent senken könne. Auch sei davon auszugehen, dass der an die vorherrschende BA.5-Variante angepasste Impfstoff wieder besser vor Ansteckung schütze als die bisherigen Vakzine. Der beste Schutz sei in Kombination mit der Maske gegeben. Lauterbach appellierte an die Bundesländer, über die Wiedereinführung einer Maskenpflicht in Innenräuen nachzudenken.

