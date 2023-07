Das Wetter in Bayer: Sommerlich bei 27 bis 32 Grad.

Kurzmeldung ein/ausklappen Tschechiens Regierungschef sieht Zukunft der Ukraine in EU und Nato

Prag: Der tschechische Ministerpräsident Fiala sieht die Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union und in der Nato. Er erwarte, dass alle Nato-Verbündeten den Beitrittsantrag der Ukraine unterstützen, sagt er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die Sicherheit der Ukraine sei die Sicherheit Europas. Sein Land werde die Ukraine weiterhin mit militärischen Mitteln unterstützen, sicherte Fiala seinem Gast zu. Selenskyj erneuerte in dem Gespräch die ukrainische Forderung nach Langstreckenwaffen um sich gegen die russischen Streitkräfte zu verteidigen. Der ukrainische Präsident reist von Prag weiter in die Türkei. Dort trifft er Staatspräsident Erdogan. Dabei soll über die Zukunft des sogenannte Getreideabkommens gesprochen werden. Russland hat damit gedroht, das Abkommen nicht über den 17. Juli hinaus zu verlängern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.07.2023 14:00 Uhr