Das Wetter in Bayer: meist freundlich, vereinzelt Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag freundlich mit Sonne und Wolken bei 21 bis 25 Grad. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, vor allem im Mittelgebirgsraum und am östlichen Alpenrand. In der Nacht vereinzelt Regen bei Tiefstwerten von 14 bis 8 Grad. Die Aussichten: Morgen sind neben Sonnenschein auch Schauer und Gewitter möglich. Auch in den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft.

