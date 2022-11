Das Wetter in Bayer: gebietsweise Regen, aber auch freundliche Abschnitte

Kurzmeldung ein/ausklappen Münchner Metropoltheater setzt als antisemitisch kritisiertes Theaterstück ab

München: Nach Kritik jüdischer Studenten hat das Metropoltheater das Stück "Vögel" vom Spielplan genommen. In einer Mitteilung des Münchner Kulturreferats heißt es, Intendant Schölch und sein Team bedauerten es sehr, dass sich Menschen durch den Text des Stückes verletzt und herabgesetzt fühlten. Die Jüdische Studierendenunion Deutschland und der Verband jüdischer Studenten in Bayern hatten erklärt, sie betrachteten das Stück als antisemitisch. Es mache "Holocaust-Relativierung sowie israelbezogenen Antisemitismus salonfähig", hieß es in einem Offenen Brief. Bayerns Antisemitismus-Beauftragter Spaenle hatte die Kritik unterstützt und erklärt, er halte die Vorwürfe für "gravierend".

