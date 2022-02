Das Wetter: In Alpennähe klart es auf, sonst bewölkt

Dreiergipfel fordert Russland zu Entschärfung der Lage auf

Berlin: Deutschland, Frankreich und Polen haben an Russland appelliert, die Lage an der ukrainischen Grenze zu entschärfen. Zugleich forderten Bundeskanzler Scholz und die beiden Präsidenten Macron und Duda am Abend in Berlin den Kreml zu einem "substanziellen Dialog" über die Sicherheit in Europa auf. In einer Erklärung nach einem Treffen im Kanzleramt bekräftigten die drei Staats- und Regierungschefs, dass jede weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen nach sich ziehen und einen hohen Preis haben werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.02.2022 02:00 Uhr