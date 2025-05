Das Wetter: In Alpennähe bewölkt mit etwas Regen, sonst freundlich bei maximal 10 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe überwiegend bewölkt mit etwas Regen. Ansonsten teils sonnig, teils wolkig und in Böen starker Wind bei 10 bis 20 Grad. In der kommenden Nacht meist klar bei Werten zwischen 6 und 1 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag sonnig. Ab dem Nachmittag jeweils geringe Schauer- oder Gewitterneigung. Höchstwerte am Wochenende zwischen 16 und 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 10:00 Uhr