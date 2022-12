Das Wetter: Immer wieder Regen und stürmisch

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland will US-Patriot-System in der Ukraine nach der Lieferung zerstören

Moskau: Russland will die angekündigten US-Flugabwehrsysteme vom Typ "Patriot" für die Ukraine nach deren Lieferung zerstören. Kremlsprecher Peskow erklärte wörtlich, die "Entmilitarisierung ist doch eines der Ziele der militärischen Spezialoperation". Mit dieser Bezeichnung umschreibt Russland weiterhin seinen bewaffneten Angriff auf die Ukraine. Die ständigen Waffenlieferungen aus den USA und anderen Staaten trügen nicht zu einer raschen Klärung der Situation bei, so Peskow weiter. US-Präsident Biden hatte dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei dessen Kurzbesuch in Washington gestern die Patriot-Lieferung zugesagt. In Deutschland findet diese Zusage Unterstützung - sowohl bei der Regierung als auch bei der Union. Der CSU-Verteidigungsexperte Hahn erklärte, Deutschland könne auch bei der Ausbildung von Soldaten am Patriot-System helfen. Die EU hat Selenskyj zu einem Besuch in Brüssel im Februar eingeladen.

