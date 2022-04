Das Wetter: Im Westen sonnig, im Osten wechselnd bewölkt bei bis zu 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Westen meist sonnig, im Osten wechselnd bewölkt und in Teilen Ober- und Niederbayerns gelegentlich Regen. Höchstwerte 8 bis 17 Grad. Nachts am östlichen Alpenrand letzte Schauer, sonst zunehmend klar; Abkühlung auf 0 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss häufig sonnig. Nächtliche Tiefstwerte 0 bis 6, Tageshöchstwerte 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2022 10:00 Uhr