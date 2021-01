Das Wetter: Im Westen Schneefall, im Osten trocken

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Schneefall vor allem im Allgäu und in Oberbayern. Zwischen Oberpfalz und Niederbayern meist trocken. Höchsttemperaturen minus fünf bis ein Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneefall und Schneeverwehungen in den Allgäuer Alpen. Kommende Nacht sinken die Temperaturen auf Werte zwischen einem und minus neun Grad. Morgen wird es milder, der Schneefall lässt nach. Am Dienstag im Süden freundlich, sonst Schneeregen und Regen. Am Mittwoch trocken, teils freundlich, am Alpenrand Föhn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 06:00 Uhr