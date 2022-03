Das Wetter: Im Westen ist Regen möglich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, später von Westen her Wolken. Im westlichen Franken kann es regnen. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad. Morgen teils sonnig teils bewölkt. In Franken am Vormittag vereinzelt Regen. Am Dienstag bewölkt und regnerisch, am Mittwoch wieder freundlich. Höchstwerte am Dienstag 10 bis 15, am Mittwoch bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 23:00 Uhr