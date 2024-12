Das Wetter: Im Südosten noch Regen, Tiefstwerte +3 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und anfangs im Südosten noch Regen, in den Bergen allmählich Schnee. Tiefstwerte zwischen plus drei und minus ein Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Weiterhin oft bewölkt und gebietsweise etwas Regen, später auch Schnee bis in tiefe Lagen, tagsüber maximal 0 bis 7 Grad.

