Das Wetter: Im Südosten bewölkt und regnerisch, in Franken auch Auflockerungen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Südosten bewölkt und Regen, vor allem in Alpennähe. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Alpen und das Alpenvorland vor ergiebigem Dauerregen und Überschwemmungen. In Franken neben Schauern auch Auflockerungen. Höchstwerte 13 bis 24 Grad. Morgen im Südosten noch Wolken, sonst heiter und etwas wärmer. Die weiteren Aussichten: Ab Donnerstag wieder sonnig, am Freitag bis 33 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 06:00 Uhr