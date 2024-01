Das Wetter: Im Süden zunehmend Regen, Tiefstwerte bis ein Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt und im Süden zunehmend regnerisch. Tiefsttemperaturen 4 bis 1 Grad. Am Wochenende trüb und besonders im südlichen Bayern immer wieder Niederschläge - morgen noch meist als Regen, am Sonntag als Schnee. Am Montag am Alpenrand letzte Flocken, im Norden zunehmend freundlich. Höchstwerte morgen bei 2 bis 7, danach zwischen -6 und +3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 20:00 Uhr