Das Wetter: Im Süden wird es sonnig, Höchstwerte um 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am heutigen Silvester-Tag halten sich viele Wolken, teils ist es auch neblig und trüb. Später wird es im Süden noch sonnig. Höchsttemperaturen 10 bis 14 Grad. In der kommenden Nacht sinken die Werte auf zehn bis null Grad. Samstag im Norden wolkig mit etwas Regen, im Süden freundlicher, an den Alpen sonnig, insgesamt etwas kühler. Am Sonntag wenig Änderung; Montag bewölkt und regnerisch.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 22:15 Uhr