Das Wetter: Im Süden weiter Regenfälle, ab morgen insgesamt freundlicher

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter am mittleren und östlichen Alpenrand, sowie im südlichen Oberbayern vor starkem Regen. In der Nacht im Süden nachlassender Regen, im Norden locker bewölkt oder klar. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Ab Morgen insgesamt freundlicher. Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2024 19:45 Uhr