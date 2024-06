Das Wetter: Im Süden weiter Regenfälle, ab morgen insgesamt freundlicher

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Unterfranken längere freundliche Abschnitte, sonst meist bewölkt und in Südbayern teils länger anhaltende, örtlich gewittrige Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter am mittleren und östlichen Alpenrand, und im südlichen Allgäu vor starkem Regen. In der Nacht im Süden abklingender Regen, Tiiefstwerte 13 bis 7 Grad. Ab Morgen insgesamt freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 19:00 Uhr