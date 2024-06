Das Wetter: Im Süden weiter Regenfälle, ab heute insgesamt freundlicher

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter am östlichen Alpenrand. In der Nacht im Süden nachlassender Regen, im Norden locker bewölkt oder klar. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Ab heute insgesamt freundlicher. Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 23:00 Uhr