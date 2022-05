Das Wetter: Im Süden viele Wolken, sonst sonnig

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis zum südlichen Bayerischen Wald überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst mehr Sonne als Wolken, am Nachmittag in der Rhön leichte Schauer. Höchstwerte zwischen 14 und 23 Grad. In der Nacht im Süden immer weniger Regen. Sonst teilweise klar und trocken. Tiefstwerte um 8 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es meist sonnig, nachmittags und abends vereinzelt Schauer oder Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 06:00 Uhr