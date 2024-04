Das Wetter: Im Süden überwiegend bewölkt, im Norden freundlicher

Das Wetter in Bayern: Im Süden bleibt es bewölkt, örtlich fällt Regen oder Schnee. Sonst ist es wechselnd bewölkt, ab und zu scheint die Sonne, 3 bis 10 Grad. In der Nacht im Norden klar, sonst bewölkt mit Niederschlägen. Tieftswerte plus 2 bis minus 5 Grad. Im Süden kann es auf den Straßen glatt werden. Die Aussichten: oft bewölkt mit Schauern, dazu lebhafter Wind, 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 16:00 Uhr