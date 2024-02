Das Wetter: Im Süden sonnig, von Nordwesten her bewölkt

Das Wetter in Bayern: In Ober- und Niederbayern längerer Sonnenschein, von Nordwesten her zunehmend bewölkt. Später zwischen Spessart und Rhön Regen. Maximal 9 bis 14 Grad. In der Nacht in ganz Bayern etwas Regen, Abkühlung auf 8 bis 3 Grad. Morgen und am Dienstag oft bewölkt und ab und zu Regen, dabei recht windig. Am Mittwoch im Süden auch längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 15:00 Uhr