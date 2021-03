Das Wetter: Im Süden sonnig, sonst wechselhaft, maixmal 15 Grad

Kirchen bieten auch an Oster-Präsenz-Gottesdienste an

München: Gläubige in Bayern können auch an den Osterfeiertagen in die Kirche gehen. Einen kompletten Verzicht auf Präsenzgottesdienste lehnen Vertreter mehrerer Religionsgemeinschaften ab. Das machten sie am Abend in einem Gespräch mit der Staatsregierung deutlich. Staatskanzleichef Herrmann erklärte anschließend, man empfehle den Gemeinden zwar, digitale Angebote anzubieten und auszuweiten. Es sei aber nicht geplant, Druck auszuüben. - Sowohl die Bund-Länder-Konferenz als auch das bayerische Kabinett hatten die Kirchen zuvor aufgerufen, auf Präsenzgottesdienste an Ostern zu verzichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 07:00 Uhr