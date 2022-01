Das Wetter: Im Süden sonnig, im Norden stark bewölkt, bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden viel Sonne. Im Norden stark bewölkt. Am Abend in Franken aufkommender Schneefall, in tieferen Lagen Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bedeckt. Am Freitag weiter wolkig und immer wieder Schneeschauer. Am Samstag stark bewölkt und verbreitet Schneefall. Höchstwerte minus 2 bis plus 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2022 06:00 Uhr