Das Wetter: Im Süden sonnig, im Norden Schauer und Gewitter, 20 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden viel Sonne. Von Norden her stärker bewölkt mit kräftigen Schauern und Gewittern, zum Abend hin aber auch hier meist wieder sonnig. Höchstwerte von 20 Grad bis zu 32 Grad. Kommende Nacht im Süden und Osten einzelne Schauer, sonst klar bei etwa 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend sonnig. Am Mittwoch und Donnerstag unbeständiger mit Schauern und Gewittern. Weiterhin heiß bei bis zu 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2022 06:00 Uhr