Das Wetter: Im Süden Schauer, sonst Wolken und Sonne

27.04.2020 15:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: In Ober- und Niederbayern am Nachmittag örtlich noch Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt, Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen erst freundlich, später von Westen Schauer und Gewitter. Auch in den folgenden Tagen unbeständig. Morgen noch bis zu 24 Grad, dann maximal 18.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 15:00 Uhr