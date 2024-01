Das Wetter: Im Süden regnerisch und windig

Das Wetter in Bayern: im Süden schauerartiger Regen - im Norden freundlicher. Höchstwerte 9 bis 16 Grad, dabei sehr windig Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Hochlagen der Alpen und den Bayerischen Wald vor Orkanböen. Kommende Nacht nur noch an den Alpen Regen bei Tiefstwerten zwischen 8 und 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Freitag windig und oft bewölkt - vor allem am Freitag bayernweit regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 16:00 Uhr