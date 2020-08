Das Wetter: Im Süden regnerisch, in Franken nach Norden hin trocken

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden ergiebiger Regen, in Franken vor allem nach Norden hin trocken und in Unterfranken Auflockerungen. Temperaturen zwischen 14 und 23 Grad. Morgen oft trüb und nass bei 13 bis 21 Grad. Am Montag und Dienstag viele Wolken und gebietsweise Schauer bei Temperaturen bis maximal 20 Grad. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor heftigem Starkregen für Teile Schwabens und Oberbayerns gilt weiterhin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 06:00 Uhr