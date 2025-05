Das Wetter: Im Süden regnerisch, im Norden meist trocken bei 6 bis 16

Das Wetter in Bayern: Im Süden stark bewölkt und teils anhaltend Regen. Im Norden meist trocken und besonders in Unter- und Oberfranken auch sonnig. Tageshöchsttemperaturen zwischen 6 und 16 Grad, dazu windig. In der kommenden Nacht in den Alpen weiter Regen, sonst nachlassend bei 7 bis 1 Grad. Morgen im Süden überwiegend bewölkt und Richtung Alpen und südliches Niederbayern etwas Regen, sonst freundlich. Mittwoch und Donnerstag ähnlich. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 10:00 Uhr