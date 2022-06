Das Wetter: Im Süden regnerisch, im Norden freundlicher

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern Sonne und Wolken; im Süden gebietsweise Regen, örtlich Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad in den Alpen und 25 Grad in Franken. In der Nacht lassen die Schauer nach; die Temperaturen sinken auf 13 bis 8 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, aber auch Regen.14 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag wenig Änderung, am Freitag etwas freundlicher,.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 17:00 Uhr