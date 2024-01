Das Wetter: Im Süden Regen, nachts teils Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, dabei im Süden teils auch länger Regen. Oberhalb von 600 bis 700 Metern Schnee bei 1 bis 7 Grad. In der Nacht bewölkt, vor allem im Süden Regen, der allmählich in Schnee übergeht. Tiefstwerte bis minus 3 Grad. Morgen trüb und gebietsweise Schnee, in Alpennähe länger anhaltend. Am Montag im Norden überwiegend freundlich, im Süden bewölkt. Am Dienstag viel Sonnenschein und kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 15:15 Uhr